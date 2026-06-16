الجوير وحيدا في سباق العروبة

أُغلق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي العروبة، الثلاثاء، بتقدم قائمة واحدة برئاسة محمد الجوير، وذلك وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وضمت القائمة المرشحة حامد الضويحي نائبًا للرئيس، إلى جانب عضوية كل من أحمد العدوان، وعبد الرحيم الرويلي، وسلطان العويش، ومشعل الضويحي، وبندر المريح، ومشعل الجوير.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة الرياضة خلال الأيام المقبلة القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفق الجدول الزمني المعتمد لإجراءات انتخابات الأندية، قبل فتح باب الطعون والاعتراضات، تمهيدًا لاعتماد القائمة النهائية وتزكية المجلس الجديد في حال عدم وجود قوائم منافسة.

وكان العروبة قريبًا من حجز بطاقة التأهل إلى دوري روشن السعودي، قبل أن تتوقف رحلته في نصف نهائي الملحق المؤهل بعد خسارته أمام العلا، لينهي موسمه دون تحقيق هدف الصعود.