قبضة الخليج في مهمة اللقب الآسيوي

يسعى فريق الخليج الأول لكرة اليد إلى التتويج بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخه، عندما يلاقي نظيره برقان الكويتي، على مجمع سعد العبد الله للألعاب الرياضية المغطاة في نهائي النسخة الـ28 من البطولة، الأربعاء.

وتأهل الخليج إلى النهائي بعد فوزه 29-24 على نظيره الكويت الكويتي في نصف النهائي، الإثنين الماضي.

وخلال مسيرته في البطولة القارية تصدر الخليج الأدوار التمهيدية بانتصاره في 4 مباريات، والتعادل في واحدة والخسارة مرة واحدة.

وسبق أن التقى الخليج وبرقان في الجولة الرابعة من النسخة الحالية بالدور التمهيدي وانتهت المواجهة بفوز الأول بفارق هدف وحيد 26-25.

وكان الخليج توج بلقب النسخة الـ 26 من البطولة التي استضافتها الكويت 2023.

ويشارك الخليج في البطولة بقائمة ضمت 21 لاعبًا، وهم: «حسين المحسن، كريستيان، حسين الصياد، محمد حبيب، مجتبى آل سالم، مهدي آل سالم، مصطفى الحسن، حسن التريكي، محمد الطويل، عبد الله الحليلي، حسن آل إبراهيم، محمد المسكين، جواد جمال، علي آل إبراهيم، منصور السيهاتي، عباس الصفار، ديمترو، علي المسكيم، ميثم أبو سرير، عبد الله السعدون وجانكو بروزوفيتش».

وانطلقت النسخة الجارية من البطولة بمشاركة سبعة أندية، هي: الكويت وبرقان الكويتيان، والدحيل والعربي القطريان، والشارقة الإماراتي، والنجمة البحريني، إضافة إلى الخليج.

وتعد البطولة الآسيوية لكرة اليد بطولةً مؤهلةً للسوبر جلوب «كأس العالم للأندية» المقررة في مصر سبتمبر المقبل.