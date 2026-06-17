البايرن يبعد صيباري عن تدريبات المغرب

تغيب إسماعيل صيباري، مهاجم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن الدقائق الـ15 الأولى المفتوحة لوسائل الإعلام بالحصة التدريبية، الثلاثاء، في نيوجيرزي.

ودخل لاعبو «أسود الأطلس» ملعب التدريبات واحدًا تلو الآخر واستهلوا برنامجهم بالكرة في أجواء حماسية في إطار الاستعدادات لمواجهة إسكتلندا الجمعة في بوسطن، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم.

وبقي صيباري لاعب أيندهوفن الهولندي، صاحب هدف تقدم المغرب على البرازيل «1-1» في الجولة الأولى، والمرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، في صالة الألعاب الرياضية على أن ينضم إلى بزملائه لاحقَا بحسب أحد أعضاء الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي.

وتطرقت وسائل الإعلام المحلية إلى احتمال خضوع صيباري لفحص طبي من قبل طبيب البايرن الموجود في الولايات المتحدة، لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي البافاري.

وكانت صحيفة «بيلد» الأكثر انتشارًا في ألمانيا ذكرت، الإثنين، أن البايرن توصل إلى اتفاق كامل مع أيندهوفن لضم صيباري.

وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 55 مليون يورو شاملة الحوافز، ومن المتوقع أن يوقّع اللاعب البالغ 25 عامًا عقدًا حتى عام 2031.

من جهتها، قالت صحيفة «إنسايد أيندهوفن» الهولندية إن الصفقة باتت شبه مكتملة وتبقت بعض التفاصيل لإبرام الاتفاق بين جميع الأطراف.

وأوضحت أن وسائل الإعلام الألمانية مقتنعة، ولأسباب وجيهة، بالقيمة المضافة لصيباري، مشيرة إلى أن النادي البافاري أبدى اهتمامه بمهاجم أيندهوفن منذ مباراة الفريقين في وقت سابق في دوري أبطال أوروبا حيث توجه المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فنسان كومباني نحو صيباري مباشرة عقب صافرة النهاية.

وبدأ صيباري مسيرته الكروية مع نادي تيراسا، المدينة التي ولد فيها بإقليم برشلونة، قبل أن ينتقل مع عائلته الى بلجيكا في سن السادسة حيث تدرج في الفرق العمرية لأندية بيرشكوت وأندرلخت وميشلين وجنك قبل أن يحط الرحال في أيندهوفن 2020.

خاض 142 مباراة مع أيندهوفن سجل خلالها 42 هدفًا وتوج معه بلقب الدوري في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى الكأس السوبر ثلاث مرات أعوام 2022 و2023 و2025. ولعب صيباري 31 مباراة دولية حتى الآن سجّل خلالها 10 أهداف.