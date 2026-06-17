نيمار يبدأ الرحلة الانفرادية

شارك نيمار جونيور، مهاجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في التدريبات للمرة الأولى، في مؤشر إلى اقتراب عودته عقب تعافيه من إصابة في ربلة الساق اليمنى تعرض لها في أواخر مايو الماضي.

وأوضح الاتحاد البرازيلي في بيان الثلاثاء أن الهدّاف التاريخي للمنتخب «79 هدفًا» تدرّب على أرضية ملعب «كولومبيا بارك» في موريس تاون بولاية نيوجيرزي.

وبثّ الاتحاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنيمار «34 عامًا» وهو يركض على أرضية الملعب، متدربًا بعيدًا عن بقية المجموعة.

غير أن موعد عودة المهاجم السابق لبرشلونة الاسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي إلى المباريات لا يزال غير محدد، في وقت استهلت فيه البرازيل مشوارها في المجموعة الثالثة من مونديال 2026 بتعادل أمام المغرب «1-1» السبت في نيوجيرزي.

وسيواجه الـ«سيليساو» بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره الهايتي الجمعة في فيلادلفيا، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة إسكتلندا في 24 يونيو الجاري في ميامي.

وكان نيمار يخضع للعلاج منذ وصول بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة، لكنه خطا خطوة جديدة في مسار التعافي عندما ظهر وهو يجري في معسكر تدريبات البرازيل في نيوجيرزي.

ولم يعد أفضل هدّاف في تاريخ البرازيل بعد إلى التدريبات الجماعية الكاملة، بعدما غاب عن التعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام المغرب السبت.

وشكّل نيمار عنصرًا أساسيًا في مشاركات البرازيل الثلاث الأخيرة في كأس العالم، لكن اختياره هذه المرة أثار بعض الاستغراب، إذ حالت الإصابات دون مشاركته مع منتخب بلاده منذ 2023.

وخاض نيمار الموسم الأخير نصف مباريات فريقه سانتوس فقط في الدوري البرازيلي وكوبا سودا أمريكانا، بسبب مشاكل بدنية متعددة.