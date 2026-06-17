بثلاثية.. فرنسا ترد على ذكريات 2002 الحزينة

أنهى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم الذكريات المونديالية الحزينة أمام السنغالي بعد أن تغلب عليه 3-1 الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان منتخب السنغال هزم فرنسا بهدف نظيف في افتتاح مونديال 2002، ولم يلتقِ الفريقان منذ ذلك الحين على مستوى المونديال.

وتقدم المنتخب الفرنسي عن طريق لاعبه كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الدولي رقم 57 معادلًا بذلك رقم زميله أوليفييه جيرو في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لفرنسا، وذلك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 82 سجل برادلي باركولا، مهاجم باريس سان جيرمان، الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، بينما قلص منتخب السنغال الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق مباي نيانج.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لفرنسا.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، بطل العالم مرتين 1998 و2018، نظيره العراقي الثلاثاء المقبل، بينما سيلعب منتخب السنغال مع النرويج في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية.