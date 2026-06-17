بالشباك السنغالية.. مبابي يحطم 3 أرقام ويهدد كلوزه

حطم الفرنسي كيليان مبابي، قائد منتخب بلاده الأول لكرة القدم، 3 أرقام خلال مواجهة السنغال التي كسبها «3-1» الثلاثاء، في مستهل مشواره في مونديال 2026.

وبتمريرة متقنة من ميكايل أوليسيه، افتتح قائد المنتخب الفرنسي، «27 عامًا» بمباراته الدولية الـ99 ،التسجيل في الدقيقة 67 من مباراة كانت صعبة جدًا على الفرنسيين حتى تلك اللحظة.

وفي الوقت بدل الضائع، وبعدما قلصت السنغال الفارق، أطلق مبابي تسديدة رائعة من مسافة بعيدة هزت شباك مندي.

وبعد الثنائية بات مبابي الهداف التاريخي لمنتخب الديوك بـ58 هدفًا متقدمًا على جيرو «57» وتييري هنري «51» وأنطوان جريزمان «44».

وكان جيرو الذي اعتزل دوليًا بعد كأس أوروبا 2024، حقق هذا الرقم القياسي خلال 137 مباراة دولية على مدى 12 عامًا بقميص المنتخب الفرنسي.

واحتاج مبابي إلى 38 مباراة أقل لتحطيم ذلك، بعد أن خاض مباراته الدولية الأولى في 25 مارس 2017، وسجل هدفه الأول بعد خمسة أشهر، في 31 أغسطس، خلال الفوز «4-0» على هولندا في تصفيات مونديال 2018.

ورفع مبابي أهدافه المونديالية إلى 14، حيث سجل أربعة أهداف في نسخة 2018 وثمانية في نسخة 2022 في قطر، متخطيًا بذلك عدد أهداف زميله السابق في باريس سان جيرمان وبطل العالم ليونيل ميسي، وكذلك مواطنه جوست فونتين الذي سجل 13 هدفًا في نسخة واحدة فقط في عام 1958 في السويد.

وعادل النجم الفرنسي رقم جيرد مولر الذي سجل في كأس العالم 14 هدفًا ولا يفصله سوى هدفين عن الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه.

ولا يعد بطل العالم 2018، والنجم المرتقب لمونديال الولايات المتحدة، غريبًا عن تحطيم الأرقام، إذ يُعد أيضًا الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان «256 هدفًا»، النادي الذي غادره بصخب في صيف 2024.