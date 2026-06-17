إحباط سنغالي

خسر المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مواجهته الأولى في كأس العالم أمام نظيره الفرنسي 1ـ3 لحساب المجموعة التاسعة، التي تضم أيضًا العراق والنرويج (وكالات)