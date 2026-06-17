الرئيسية / الصورة .. قصة

إحباط سنغالي

2026.06.17 | 01:12 am
خسر المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم مواجهته الأولى في كأس العالم أمام نظيره الفرنسي 1ـ3 لحساب المجموعة التاسعة، التي تضم أيضًا العراق والنرويج (وكالات)
إحباط سنغالي

إحباط سنغالي

إحباط سنغالي

إحباط سنغالي

إحباط سنغالي