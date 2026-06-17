فرنسا تنطلق بانتصار

بدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم رحلته المونديالية بانتصار أمام السنغال 3ـ1 الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (وكالات)