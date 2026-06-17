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فرنسا تنطلق بانتصار
2026.06.17 | 01:14 am
بدأ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم رحلته المونديالية بانتصار أمام السنغال 3ـ1 الثلاثاء، في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026 الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (وكالات)
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