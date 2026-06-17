الظهور المونديالي الأول.. أوليسيه كبير الفرنسيين

فاز الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم بجائزة رجل المباراة في ظهوره الأول بكأس العالم، ليسهم في فوز بلاده على السنغال 3ـ1، مساء الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة التاسعة لمونديال 2026 الجاري في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الرسمي إلى اختيار أوليسيه للفوز بجائزة رجل المباراة.

وساهم الجناح الفرنسي الشاب بصناعة أكثر من فرصة لزملائه، منها الهدف الأول الذي سجله كيليان مبابي بعد مرور 66 دقيقة.

وبدأ أوليسيه «24 عامًا» مسيرته الدولية بقميص منتخب فرنسا في سبتمبر 2024، وشارك في 18 مباراة دولية، سجل خلالها 7 أهداف، وقبلها تدرج لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق في صفوف الناشئين والشباب بالمنتخبات الفرنسية.

وسيلعب منتخب فرنسا في الجولة الثانية ضد العراق، بعدها يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة بارزة أمام النرويج، يومي 23 و26 يونيو الجاري على التوالي.