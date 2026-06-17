ثياو: أهدرنا الفرص.. والفرنسيون عاقبونا

برر بابي ثياو، مدرب منتخب السنغال الأول لكرة القدم، الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 1ـ3 في انطلاق منافسات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026، بسبب عدم استغلال لاعبيه للفرص.

وصرح ثياو عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: «لقد خرجنا بإيجابيات عديدة رغم الخسارة».

وأضاف: «لكن في مثل هذه المباريات أي فرصة تضيع، من الممكن أن ترتد عليك بهدف، وعندما ترتكب الأخطاء الفردية أمام فرق قوية وكبيرة، ستعاقب».

وتابع: «لاعبو فرنسا لا يحتاجون المزيد من الفرص لتسجيل الأهداف، بينما كان بإمكاننا التقدم بهدفين في الشوط الأول، ولكننا افتقرنا إلى الفاعلية».

وختم ثياو تصريحاته: «تتبقى لنا مباراتان، وعلينا مواصلة العمل بجدية للخروج بست نقاط».

ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهة قوية جديدة أمام النرويج يوم 23 يونيو الجاري، بعدها بثلاثة أيام يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة العراق.