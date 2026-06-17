«إذما» في دور السينما السعودية

احتضنت الرياض العرض الأول لفيلم «إذما» في فوكس سينما ـ سنتشري كورنر، بحضور أبطال العمل ونخبة من الإعلاميين وصناع المحتوى والمهتمين بصناعة السينما، إلى جانب عدد من الشركاء والداعمين، وذلك قبل انطلاق عرضه الرسمي في دور السينما السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية، ابتداءً من

18 يونيو الجاري.

ويقدم قصة إنسانية تتناول الأحلام والشغف والقرارات التي تصنع مسارات الحياة، في قالب درامي يلامس مختلف شرائح الجمهور، إذ تدور أحداثه حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

والفيلم من إخراج الكاتب والمخرج محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، ومن إنتاج Films Producers The للمنتج هاني أسامة، وتوزيع شركة قنوات في السعودية ودول الخليج وعدد من الدول العربية. ويشارك في بطولته كل من أحمد داود وسلمى أبو ضيف وحمزة دياب وجيسيكا حسام الدين وبسنت شوقي.

وشهدت الحملة الترويجية للفيلم تفاعلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، لاسيما مع إطلاق الأغنية الرسمية «سر وجعنا» للفنانة رحمة محسن والفنان نوردو، والتي حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة واستماع عبر المنصات الرقمية، وتصدرت قوائم الأكثر تداولًا في عدد من الدول العربية.

من جانبه، أكد الممثل المصري أحمد داود أن فكرة الفيلم جذبته منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن العمل حمل تجربة مختلفة تطلبت فترة طويلة من التحضير والتدريبات للوصول إلى أفضل صورة ممكنة على الشاشة.

ونظم العرض الأول لفيلم «إذما» بدعم ورعاية منة إثراء للسيارات وفندق مداريم، الذين أسهموا في دعم العمل، في إطار دعمهما للفعاليات الثقافية والفنية التي تسهم في تعزيز المشهد السينمائي في السعودية.