الفيصل يوقع مذكرة تفاهم مع أوروجواي

وقّع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، مذكرة تفاهم مع أليخاندرو بيريدا، الأمين الوطني للرياضة في أوروجواي في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ماريو لوباتكين، وزير خارجية أوروجواي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وتبادل البرامج والخبرات والتقنيات والمعلومات، والتعاون في مجالات الطب الرياضي ومكافحة المنشطات ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتزامن توقيع المذكرة مع وجود المنتخبين السعودي والأوروجوياني في الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ التقى المنتخبان، الإثنين، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 على ملعب هارد روك في مدينة ميامي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وتعد أوروجواي واحدة من أعرق المنتخبات العالمية، بعدما توجت بلقب كأس العالم مرتين عامي 1930 و1950.