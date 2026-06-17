ديشامب: غيرت مراكز ديمبلي وأوليسيه فزادت خطورتنا

وجّه ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، رسالة تحذير وتنبيه للاعبيه بعد الفوز 3-1 على السنغال في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026 لكرة القدم الجارية حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح ديشامب عبر قناة «إم 6» الفرنسية عقب اللقاء الذي لعب مساء الثلاثاء: «الفوز مريح، لأننا كنا نشعر بالقلق والتوتر نسبيًا، كما أن منتخب السنغال فريق قوي ومميز».

وأوضح المدرب الفرنسي: «عندما لعبنا بحرية أكبر، وغيرنا مراكز عثمان ديمبلي ومايكل أوليسيه، زادت خطورة برادلي باركولا».

وشدد على أن «الفوز في المباراة الأولى لا يبقى حاسمًا في مجموعة تضم أربعة فرق».

وأثنى ديشامب على جماهير بلاده، قائلًا: «مشجعو فرنسا قادمون من مسافات بعيدة برحلات طيران باهظة الثمن، لذا كرة القدم لها تأثير سحري، لأنه عندما تفوز يكون بإمكانك مشاركة الفرحة مع الجماهير».

وبشأن إمكانية الإبقاء على باركولا في التشكيل الأساسي، أجاب في ختام تصريحاته: «هناك العديد من اللاعبين يستحقون الظهور في التشكيل الأساسي، ريان شرقي أيضًا بإمكانه المشاركة أساسيًا، سنحتاج لجهود جميع اللاعبين».

ويستعد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم مرتين في 1998 و2018 ووصيف النسخة الماضية في 2022 لمواجهة العراق والنرويج في الجولتين الثانية والثالثة.