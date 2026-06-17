الرئيسية / الكرة السعودية

دونيس يضبط تدريبات الأخضر على توقيت لقاء إسبانيا

محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، يرتقي لإبعاد عرضية بقبضة يده خلال مواجهة الأخضر وأوروجواي، فجر الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم (الفرنسية)
أوستن ـ سلطان العتيبي وعبد العزيز حمد 2026.06.17 | 02:38 am

حدَّد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم موعد انطلاق تدريباته أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة عند الـ 12:00 ظهرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، «07:00 مساءً بتوقيت الرياض»، للتأقلم مع توقيت مباراته أمام إسبانيا، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.
ويتواجه «الأخضر» مع الإسبان في التوقيت ذاته الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.
وعاود المنتخب تحضيراته عقب تعادله مع أوروجواي 1ـ1 في الجولة الأولى، فجر الثلاثاء، بحصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن، مقر إقامة «الصقور» خلال المونديال.
وخصّص المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وفق ما رصدته «الرياضية»، تدريبات استشفائية داخل صالة الإعداد البدني الملحقة بالملعب للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية أمام أوروجواي.
في المقابل، أجرى حصة تدريبية ميدانية لبقية اللاعبين على أرض الملعب، فيما استقل الحراس بتمارينهم التي ركّزت على تعزيز فاعلية الاستجابة العصبية.
وبحسب المصادر، سيستأنف دونيس اجتماعاته الفنية اليومية مع اللاعبين بدءًا من الأربعاء، على أن يستهلها بتحليل أخطاء مباراة أوروجواي.
وسيخوض المنتخب حصصه التدريبية الثلاث المقبلة على ملعب «كيو 2» قبل التوجه إلى أتلانتا، مسرح مواجهته مع إسبانيا.
ويؤدي الأخضر تدريبه الأخير في أتلانتا عشية لقاء أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب مرسيدس بنز.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News
اقرأ أكثر عن: المنتخب الإسباني المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كأس العالم 2026