ميندي: هاجمناهم.. ودفعنا الثمن

أوضح إدوارد ميندي، حارس مرمى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أن بلاده دفعت ثمن فقدان التركيز في لحظات حاسمة خلال الخسارة 1-3 أمام فرنسا، وذلك في مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 الثلاثاء.

وندم السنغاليون لعدم استغلال فرصهم في الشوط الأول، قبل أن يجد المنتخب الفرنسي إيقاعه، حيث سجّل كيليان مبابي هدفين وأضاف البديل برادلي باركولا هدفًا، ليقودا بطل العالم مرتين إلى انتصار مريح في مباراة ضمن منافسات المجموعة التاسعة في إيست راذرفورد.

وأحرز البديل إبراهيم مباي هدف السنغال الوحيد.

وقال ميندي: «على الرغم من تفوقنا النسبي في الشوط الأول، لكننا فشلنا في تنفيذ خطة اللعب الموضوعة للمباراة».

وأضاف لاعب الأهلي السعودي لقناة «بي إن سبورتس»: «كنا بطيئين بعض الشيء في الشوط الأول. كنا نعلم أنه في الشوط الثاني علينا رفع مستوانا وأن نكون أكثر حدة في الهجوم. نجحنا في ذلك أحيانًا، لكن أمام منتخبات من هذا المستوى، يجب أن تكون في القمة دفاعيًا وهجوميًا».

وتابع: «لا يمكنك أن تفقد تركيزك ولو للحظة لأنك تواجه مواهب استثنائية».

وأكّد ميندي المتوّج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي عام 2021، أنه لا يعتقد بوجود فارق شاسع بين المنتخبين.

وقال: «نعرف ما هي إمكاناتنا وأننا قادرون على تقديم أداء أفضل. كنا متساهلين بشكل خاص في ما يتعلق بالحفاظ على الاستحواذ، وكان ينبغي أن نكون أكثر ثباتًا في ذلك. لكن في المقابل واجهنا فريقًا قويًا جدًا اليوم».