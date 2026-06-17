النرويج تحبط «أسود الرافدين» برباعية

تلقى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم خسارة قاسية بسقوطه 1ـ4 أمام نظيره النرويج، الأربعاء في ثاني مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم، وفي ظهوره الثاني بعد 40 عامًا منذ مونديال 1986.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل للنرويج في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل أيمن حسين للعراق بعد 10 دقائق. لكن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي عاد لهز الشباك من جديد، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وعلى الرغم من المحاولات العراقية لإدراك التعادل، ضاعف ثيلو أوستيجارد من مشاكل «أسود الرافدين» بتسجيله «76». وأنهى كريستيان ثورستفيدت مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، من صناعة هالاند، الذي سار على خطى والده ألفي هالاند، الذي كان ضمن تشكيلة النرويج في كأس العالم 1994.

وبهذه النتيجة، تصدرت النرويج، التي تشارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخها والأولى منذ مونديال فرنسا 1998، صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا، التي تغلبت على السنغال 3-1 في اليوم نفسه. في المقابل، بقي العراق بلا رصيد في آخر جدول الترتيب.