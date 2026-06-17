جاسم النجمة.. الظهور الدولي 37

شارك علي جاسم، جناح المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أساسيًا في مباراة النرويج الأربعاء في كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم كذلك فرنسا والسنغال.

وأجرى الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق عدة تغييرات على تشكيلة «أسود الرافدين» التي خسرت 0ـ2 أمام فنزويلا في آخر مباراة تحضيرية.

ووضع جراهام، جاسم لاعب النجمة السعودي «22 عامًا»، في الجانب الأيسر من خط الوسط الذي يضم أربعة لاعبين، فيما ترك لاعبين في المقدمة وهما المخضرم أيمن حسين «30 عامًا» وعلي الحمادي.

وحصل اللاعب المعار من كومو الإيطالي، في مباراته رقم 37 مع العراق، على تقييم 6.6 من «سوفا سكور» نظرا لعدم إكماله المباراة بعد خروجه مصابًا بعد 73 دقيقة من عمر المباراة التي خسرها منتخبه 1-4.