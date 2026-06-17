بعد 40 عاما.. العراق يزور الشباك

عاد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى هز الشباك في المونديال بعد غياب 40 عاما منذ مشاركتها الأولى في 1986، عندما سجل المهاجم المخضرم علي حسين هدف التعادل 1-1 في مرمى النرويج في أولى مباراتهما بكاس العالم الأربعاء.

وأحرز حسين هدفه، في الدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، بعد أن تلقى تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيسر عن طريق أمير العماري، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة داخل الشباك.

وكان حسين أحرز هدف تأهل العراق لكأس العالم 2026، بعدما سجل هدف الفوز للفريق في شباك منتخب بوليفيا خلال انتصاره 2 - 1 بالملحق العالمي المؤهل للمونديال.

وبات هذا أول هدف للعراق في كأس العالم منذ الهدف الوحيد للفريق في المونديال، الذي سجله اللاعب الراحل أحمد راضي خلال خسارة منتخب «أسود الرافدين» 1 - 2 أمام بلجيكا في الثامن من يونيو 1986، بمرحلة المجموعات لمونديال المكسيك.

وكانت النرويج افتتحت التسجيل عن طريق إيرلينج هالاند، والذي منح مرة أخرى منتخبه التقدم بالهدف الثاني الذي انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن تتلقى شباك العراق هدفين آخرين في الحصة الثانية لتنتهي المباراة لصالح النرويج 4-1.