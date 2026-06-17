كرنفال التانجو

تحول ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية والمنطقة المحيطة به إلى مساحة تحتفي بتاريخ الكرة الأرجنتينية وحاضرها، إذ تصدرت صور ليونيل ميسي ودييجو مارادونا المشهد قبل مواجهة الجزائر في كأس العالم.. ورفع المشجعون لافتات كبيرة تجمع الأسطورتين والكأس الذهبية التي حققها كل منهما، كما بدا قميص ميسي رقم 10 الأكثر حضورًا بين الجماهير القادمة للملعب، بينما ازدانت الساحات بصور نجوم جيل التانجو المتوج بلقب مونديال 2022.. وعلى امتداد الممرات الخارجية، عرض الباعة قمصان المنتخبات المشاركة، غير أن قميص ميسي استأثر بالواجهة (رويترز والفرنسية)