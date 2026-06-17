لاعبو أمريكا: بوكيتينو غرس فينا عقلية الفوز

أكد لاعبو المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم استعدادهم التام للتحديات البدنية والنفسية التي تنتظرهم في الأسابيع المقبلة، وأولها مواجهة أستراليا الجمعة.

وقال لاعب الوسط سيباستيان برهالتر إن مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية، بعد إخفاقات عديدة للمنتخب على المستوى الدولي، نجح في غرس عقلية قوية داخل صفوف اللاعبين.

وأضاف برهالتر في تصريحات الثلاثاء: «لقد حرص بوكيتينو على غرس هذه العقلية وعدم تقبل الخسارة فينا، وضرورة أن تكون هذه هويتنا كلاعبي أمريكا».

وبدأ المدرب الأرجنتيني في تثبيت هذه العقلية تدريجيًا منذ أكتوبر الماضي، عندما فاز المنتخب بصعوبة على أستراليا 2ـ1 في مباراة تجريبية بكولورادو.

وحافظ المنتخب على صحوته منذ هذه المباراة، وأدى بثقة وقوة، وهو ما ظهر واضحًا في الفوز 4ـ1 على باراجواي الجمعة الماضي في إنجلوود بولاية كاليفورنيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم كذلك تركيا التي سقطت بثنائية نظيفة أمام أستراليا.

وعلى الرغم من أن المنتخب لم يحقق سلسلة انتصارات بارزة منذ تولي المدرب المسؤولية، هناك تحسن واضح على مستوى الروح والانضباط التكتيكي، وربما تكون بطولة كأس العالم نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، قال الجناح الهجومي تيموتي وايا: «مباراة كولورادو كانت رائعة وحماسية، وأعتقد أن المنتخب تغير كثيرًا بعدها، وأصبحنا أكثر شراسة».

وأضاف برهالتر: «مباراة أستراليا ستكون مواجهة بدنية ممتعة، ونحن متحمسون لها، المنافس سيؤدي بشراسة، ونحب مواجهة الفرق التي تتمتع بالروح الجماعية، ونحب مواجهة المنافسين الذين يقاتلون من أجل الفوز».