غياب ميرينو لا يقلق إسبانيا

أكد الطاقم الطبي للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم أن غياب ميكل ميرينو، لاعب الوسط، عن الحصة التدريبية الثلاثاء، بعسكرهم في مدينة تشاتانوجا الأمريكية، لا يثير أي قلق.

وشارك اللاعب في مؤتمر صحافي ظهر الثلاثاء في مقر المنتخب الإسباني، للحديث عن المباراة المقبلة وحظوظ المنتخب في التأهل عن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا السعودية والأوروجواي.

وتعادلت إسبانيا الإثنين أمام الرأس الأخضر سلبًا في بداية مباريات المنتخبين بكأس العالم. وشارك لاعب أرسنال الإنجليزي بديلًا نحو 20 دقيقة.

وخلال الحصة المفتوحة لـ 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، أجرى 25 لاعبًا تدريب «التورو» في مجموعتين، مع فترات من الجري الخفيف.

لكن الأجواء بدت أقل ارتياحًا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بدا نجم برشلونة اليافع لامين يامال بملامح جدية خلال الحصة التدريبية.

وكان المنتخب قدم أداء هجوميًا باهتًا أمام الرأس الأخضر، التي تُعد مصنفة 64 عالميًا وتشارك للمرة الأولى في البطولة.

ويخوض فريق المدرب لويس دي لا فوينتي مباراته الثانية في المجموعة الثامنة الأحد أمام السعودية، قبل مواجهة الأوروجواي في 27 يونيو.