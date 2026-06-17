ثنائية هالاند

رفع إيرلينج هالاند رصيده التهديفي إلى 57 هدفًا في 51 مباراة دولية مع المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، بعد أن سجَّل هدفين في الفوز 4ـ1، الأربعاء، على العراق في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة التاسعة لكأس العالم، التي تضم فرنسا والسنغال. وجاءت ثنائية هالاند في الدقيقتين ​29 و43 من عمر المباراة. وتنتظر النرويج الكثير من هالاند «25 عامًا»، الذي يعد أحد أكثر المهاجمين إثارة في عالم كرة القدم، بعد عودتها إلى المونديال إثر غياب دام 28 عامًا. وقال هالاند في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لم يكن من السهل أن أكون لاعبًا يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، فأنت تشعر بالتوتر، والفوز ‌في يوم لم يكن جيدًا ‌هو أمر رائع». (رويترز)