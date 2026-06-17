جلال: خسارتنا غير متوقعة.. و3 نقاط تؤهلنا

عبَّر جلال حسن، حارس مرمى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، عن رضاه عن أدائهم الأربعاء، على الرغم من الخسارة الثقيلة أمام النرويج 1ـ4 في افتتاح مشوارهما بالمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026.

واعتذر الحارس لجماهير العراق عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة أمام منتخب بالنجوم ومن الأفضل في البطولة، ولديه أفضل مهاجم في العالم».

وأضاف الحارس العراقي: «لم نقصر، بل قدَّمنا أداءً مميزًا في الشوط الأول، بعكس الثاني، ولم نتوقع الخسارة بهذه النتيجة، والآن علينا التركيز في المباراتين المقبلتين، ونتمنى أن نظهر بشكل يليق بالمنتخب العراقي».

وواصل حديثه: «كأس العالم محفل عالمي، ونغيب عن المشاركة به منذ 40 عامًا، والبداية قوية مع منتخبات قوية وصعبة، مجموعتنا هي الأصعب في البطولة، تضم فرنسا والنرويج المرشحين للفوز بكأس العالم».

وقال: «تأهلنا إلى كأس العالم بعد مشوار شاق للغاية، لعبنا خلاله 21 مباراة، وواجهنا ظروفًا صعبة من مشاكل وتغيير المدرب والإرهاق من كثرة رحلات السفر».

وختم جلال حسن تصريحاته: «نعتذر لجماهيرنا، ونحتاج ثلاث نقاط للتأهل إلى الدور الثاني».