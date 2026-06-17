هالاند: احتفلوا بالانتصار

أوضح إيرلينج هالاند مهاجم المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم أن فوزهم على العراق الأربعاء في أول مبارياتهما بدور المجموعات لكأس العالم كان متوقعًا.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفين في شباك العراق وساهم في الهدف الرابع الذي سجله أيمن حسين بالخطأ في مرماه، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، في أول ظهور له بكأس العالم والذي تشارك فيه النرويج للمرة الثانية بعد 28 عامًا.

وقال هالاند عقب اللقاء في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي:« هذا الفوز كان متوقعًا، ولحسن الحظ أننا حققناه، والآن سيحتفل فالكل سعداء في النرويج، وأتمنى أن يحتفلوا».

وأصبح هالاند سادس لاعب يسجل ثنائية في مباراته الأولى بمونديال 2026، وسبقه كل من الأمريكي فولارين بالوجون، والسويدي ياسين العياري، الألماني كاي هافيرتز، النيوزلندي إلياه جاست، والفرنسي كيليان مبابي.