أرنولد: دفعنا ثمن أخطائنا.. والفرصة ما زالت قائمة

تمسك الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، بأمل التأهل إلى دور الـ 32 لكأس العالم، بعد الخسارة 1ـ4 أمام النرويج في مباراتهما الأولى بالمجموعة التاسعة.

قال أرنولد، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: «ثلاث نقاط ستكون كافية لتأهلنا إلى الدور الثاني، وتتبقى لنا مباراتان».

وأضاف: «قدَّمنا أداءً جيدًا في بعض فترات المباراة، ولكن دفعنا ثمنًا غاليًا للأخطاء التي ارتكبناها».

وتصدر منتخب النرويج المجموعة، متفوقًا بفارق الأهداف عن فرنسا، التي استهلت مشوارها بالفوز 3ـ1 على السنغال.

وفي الجولة الثانية سيكون «أسود الرافدين» على موعد مع اختبار ثقيل أمام فرنسا 23 يونيو، ثم يختتم مشواره في دور المجموعات أمام السنغال، بعد ثلاثة أيام.