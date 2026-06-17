أمام النمسا .. الأردن يفتتح المشاركة المونديالية

يفتتح المنتخب الأردني الأول لكرة القدم أولى مشاركاته التاريخية في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه أمام النمسا ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة الأربعاء.

ويعيش المنتخب الأردني واحدة من أهم اللحظات في تاريخه الكروي، بعدما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى على الإطلاق.

ويعد هذا الإنجاز ثمرة سنوات من التطور والعمل داخل الكرة الأردنية، حيث تمكن «النشامى» من فرض نفسه بين أفضل المنتخبات الآسيوية خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء تأهل الأردن من خلال المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية، وجمع الفريق 16 نقطة من 10 مباريات، ليحتل المركز الثاني في مجموعته، متقدما بفارق ضئيل على المنتخب العراقي، ويضمن بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال دون الحاجة إلى خوض الملحق.

ولم يكن التأهل إلى كأس العالم الإنجاز الوحيد للأردن خلال الفترة الماضية، إذ واصل الفريق تقديم مستويات مميزة في بطولة كأس العرب، حيث شق طريقه حتى المباراة النهائية وقدم عروضا قوية لفتت الأنظار غير أن الحلم انتهى بطريقة مؤلمة بعدما خسر النهائي أمام المغرب بنتيجة 2/ 3 بعد التمديد، في مباراة بقيت عالقة في أذهان الجماهير الأردنية.

ومنذ تلك الخسارة، لم يتمكن المنتخب الأردني من استعادة توازنه بشكل كامل، حيث خاض أربع مباريات تجريبية استعدادا للمونديال فتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، ليصل إلى كأس العالم دون أي انتصار في آخر خمس مباريات متتالية.

في المقابل ، يعود منتخب النمسا إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة فرنسا 1998 منهيا انتظارا دام 28 عاما. وخلال تلك الفترة، فشل المنتخب النمساوي في التأهل إلى عدة نسخ متتالية، قبل أن ينجح أخيرا في استعادة مكانه بين كبار منتخبات العالم بفضل مشروع فني يقوده المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وقدم المنتخب النمساوي مشوارا قويا للغاية في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث تصدر المجموعة الثامنة بعد تحقيق ستة انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة فقط خلال ثماني مباريات.

وتمكن الفريق من جمع عدد كاف من النقاط لضمان صدارة المجموعة والتأهل المباشر إلى النهائيات.

وكانت المباراة الأخيرة في التصفيات أمام البوسنة والهرسك من أبرز محطات المشوار، حيث انتزع المنتخب النمساوي تعادلا ثمينا بنتيجة 1/ 1 بفضل هدف متأخر سجله المهاجم مايكل جريجوريتش في الدقيقة 77، وهو الهدف الذي ضمن للنمسا إنهاء التصفيات في المركز الأول والتأهل رسميا إلى كأس العالم.

ولم يتوقف تألق النمسا عند التصفيات فقط، بل واصل الفريق تقديم نتائج إيجابية في فترة الإعداد للبطولة.

وخاض ثلاث مباريات تجريبية ونجح في الفوز بها جميعا، بداية من الانتصار الكبير على غانا بنتيجة 5/ 1، ثم الفوز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، قبل التغلب على تونس بالنتيجة ذاتها.

وتعكس هذه النتائج الحالة الفنية الممتازة التي يعيشها المنتخب النمساوي قبل انطلاق كأس العالم، حيث يدخل مواجهة الأردن بسلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، كما أنه لم يتعرض لأي خسارة في آخر خمس مباريات، ما يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل بداية مشواره في المجموعة.

ويطمح المنتخب النمساوي إلى تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1954، وهي فترة طويلة تعكس حجم التحدي الذي ينتظر هذا الجيل من اللاعبين.