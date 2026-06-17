هداف المونديال التاريخي.. ميسي يعادل كلوزه

أصبح ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم الهداف التاريخي لكأس العالم مناصفة مع المهاجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه بواقع 16 هدفا لكلٍّ منهما بعد إحرازه ثلاثية «هاتريك» خلال المباراة التي جمعت راقصي التانجو والجزائر فجر الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة العاشرة.

ونجح أسطورة الأرجنتين في تجاوز النجم البرازيلي السابق رونالدو الذي أحرز 15 هدفًا، كما تخطى الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل هدفين أمام السنغال الثلاثاء وصل بهما إلى 14 هدفًا معادلًا الراحل الألماني جيرد مولر.

وبات ميسي أكبر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن بطولات كأس العالم في عمر 39 عاما.

وشارك ميسي في 27 مباراة على مدى ست نسخ مونديالية وقدم 24 مساهمة تهديفية منها 8 تمريرات حاسمة، وحقق لقب كأس العالم 2022 في الدوحة العاصمة القطرية.

وكان الظهور الأول لميسي في المونديال الذي نظمته ألمانيا 16 يونيو 2006 أمام صربيا في مباراة انتهت بنتيجة 6-0، سجل فيها هدفًا وصنع آخر.