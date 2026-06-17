ميسي .. 200 مباراة مع راقصي التانجو

خاض ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم المباراة رقم 200 في مسيرته مع راقصي التانجو أمام الجزائر ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة.

وسجل ميسي أهداف المباراة الثلاثة «هاتريك» وقاد من خلالها منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة العاشرة.

وأصبح ميسي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يتمكن من التسجيل في خمس نسخ مختلفة بالمونديال، مكررا إنجاز غريمه اللدود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأحرز ميسي هدفًا وحيدًا في مونديال 2006 بألمانيا، قبل أن يسجل 4 أهداف في نسخة عام 2014 بالبرازيل، ليسهم في حصول منتخب الأرجنتين على المركز الثاني في تلك النسخة.

واكتفى ميسي بتسجيل هدف وحيد في نسخة عام 2018 بروسيا، قبل أن يحرز 7 أهداف في النسخة الماضية، التي نظمت في قطر عام 2022، ليقود بلاده للحصول على كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي 1978 و1986.

وأصبح ميسي 39 عامًا ثالث أكبر هدافي كأس العالم سنًّا في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي.

ويتصدر الكاميروني روجيه ميلا القائمة، بعد تسجيله في شباك روسيا خلال مونديال عام 1994 بالولايات المتحدة وهو بعمر 42 عاما و39 يوما، يليه البرتغالي بيبي الذي هز شباك سويسرا في مونديال قطر وهو يبلغ 39 عاما و283 يوما.

وبات ميسي أكبر لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن بطولات كأس العالم في عمر 39 عاما.