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الأرجنتين تنتصر

2026.06.17 | 07:28 am
قاد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بلاده في مشوار المحافظة على لقب كأس العالم إلى انتصار كبير على الجزائر 3-0 ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة «الوكالات».
الأرجنتين تنتصر

الأرجنتين تنتصر

الأرجنتين تنتصر