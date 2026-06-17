الأرجنتين تنتصر

قاد ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بلاده في مشوار المحافظة على لقب كأس العالم إلى انتصار كبير على الجزائر 3-0 ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة «الوكالات».