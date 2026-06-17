مارتينيز: رونالدو مرجع كرة القدم.. وقدوة لكل الأطفال

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أنَّ الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد بلاده، يخوض كأس العالم السادسة في مسيرته كما لو كانت الأولى.

ووصف المدرب الإسباني الأسطورة البرتغالية رونالدو، قائد النصر، بمثال ومرجع في كرة القدم.

وبوجود جيل موهوب جدًّا، تُعد البرتغال من بين المرشحين للفوز بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وأثار استمرار وجود رونالدو في تشكيلة البرتغال جدلًا بشأن ما إذا كان لا يزال يشكل تأثيرًا إيجابيًّا ولا أحد يستطيع منافسة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في عدد أهدافه الدولية البالغ 143 هدفًا، لكنه لم يسجل في آخر تسع مباريات خاضها في البطولات الكبرى، كما أنه يقدم إسهامًا محدودًا على الصعيد الدفاعي عندما يكون المنتخب الخصم مستحوذًا على الكرة.

غير أنَّ مارتينيز لا يساوره شك في أنه لا يزال أفضل خيار للبرتغال في الخط الأمامي.

قال في مؤتمر صحافي قبيل المباراة الافتتاحية للبرتغال في مونديال أمام الكونغو الديموقراطية: «رونالدو مثال ومرجع في كرة القدم بالنسبة لكل هؤلاء الأطفال في الشارع الذين يبدؤون في الشعور بحب الرياضة، فإن اتباع مثال كريستيانو رونالدو أمر رائع».

وأضاف: «إنها كأس العالم السادسة له، لكن يمكنني القول إنَّ الأمر داخليًّا يبدو وكأنه كأس العالم الأولى من حيث الحدة، ومن حيث الشحنة العاطفية، ومدى أهمية أن يكون مستعدًا لقيادة المجموعة وداخل المنتخب، هو لاعب حيوي لأنه الهداف، وهو اللاعب الموجود في منطقة الجزاء، وهو اللاعب الذي يمتلك تحركات تفتح المساحات للاعبين الآخرين. في لعبنا الهجومي، تعكس أرقامه أهميته».

وقال برونو فرنانديش، قائد مانشستر يونايتد ولاعب وسطه، إنَّ أول تجربة كبرى له عندما كان طفلًا جاءت على أرض البرتغال، حين أسهم رونالدو، البالغ 19 عامًا آنذاك، في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس أوروبا 2004.

وستخوض البرتغال أيضًا مواجهة مع أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى، وكولومبيا ضمن المجموعة الـ 11.

وحذر مارتينيز من النظر إلى ما بعد مباراة الكونغو الديموقراطية عقب التعادل الصادم لإسبانيا مع الرأس الأخضر 0ـ0 في مباراتها الافتتاحية.

وقال المدرب الإسباني: «ليس لدينا ما نكسبه خارجيًّا وإذا فزت على الكونغو، فهذا أمر متوقع. إذا فزت بهدف واحد، فهذه مشكلة كبيرة. إذا تعادلت، فهذه كارثة. وإذا خسرت، فهذه نهاية العالم. يأتون من دون أي ضغوط، ويستمتعون بوجودهم هنا. لقد شاهدنا عروضًا مذهلة من منتخبات مثل قطر والرأس الأخضر، عروضًا مثالية، وهذا يوضح أنه لا توجد مباريات سهلة في كأس العالم».

وحول انتهاء عقده مع البرتغال والمغادرة بعد المونديال قال: «ينتهي عقدي بعد كأس العالم وليس هذا بجديد، إنها مجرد حقيقة ونحن الآن نركز على إنهاء العمل الذي بدأناه قبل ثلاثة أعوام ونصف العام وعندما جئت إلى البرتغال، كان الهدف هو محاولة الفوز بكل شيء، لكن الأهم كان الاستعداد لكأس العالم».