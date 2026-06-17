وصف إيرلينج هالاند، مهاجم المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ«المجنون» بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في كأس العالم مع منتخب بلاده الأربعاء.

وأحرز ميسي «39 عامًا» جميع أهداف منتخب بلاده في انتصاره الكبير 3ـ0 على الجزائر، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هذا الإنجاز المذهل قبل ساعات فقط من ثنائية هالاند مع النرويج خلال فوزها الكبير 4ـ1 على العراق في المجموعة التاسعة بالمونديال.

وبأهدافه الثلاثة، انضم ميسي إلى الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفًا لكل منهما، كما أنها أول ثلاثية له في تاريخ مشاركاته في المونديال.

وسجَّل الفرنسي كيليان مبابي وهالاند هدفين، الثلاثاء، لكن ميسي تفوق عليهما، رد النجم النرويجي بوضوح عبر سناب شات.

وإلى جانب صورة له، كتب هالاند «ميسي مجنون» واضعًا رمز تاج.

وتصدر ميسي ترتيب هدافي النسخة الجارية من المونديال برصيد ثلاثة أهداف، متفوقًا بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه الأمريكي فولارين بالوجون والألماني كاي هافرتز، إضافة إلى مبابي وهالاند.