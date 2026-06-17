بيتكوفيتش: لن ألوم الحارس.. وسهّلنا مهمة ميسي

أوضح البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، أنَّ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي فئة قائمة بذاتها.

وقال المدرب الجزائري، في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الأرجنتين، الأربعاء: «لا نتحدث عن أي لاعب كرة قدم نحن نتحدث عن لاعب كم مرة فاز بالكرة الذهبية سبع أو ثماني مرات خلال مسيرته وللأسف، منحناه أيضًا فرصة في الهدفين الأول والثاني، لقد سهّلنا عليه المهمة فعليًّا».

ورفع ميسي رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفًا، معادلًا الرقم القياسي للألماني ميروسلاف كلوزه.

وتابع البوسني: «منذ عقود، وميسي يؤدي أمورًا مذهلة والأرجنتين سددت عشر مرات على مرمى الجزائر وسبع من هذه التسديدات جاءت من ميسي وعلى أي حال، تهانينا للأرجنتين، لأنه فريق رائع واستحق الفوز بهذه المباراة عن جدارة».

ولم يرغب مدرب الجزائر في تحميل الحارس لوكا زيدان المسؤولية بعد الخسارة.

وذكر: «ليس من طبعي إلقاء اللوم على لاعب بعينه، ولكن أعتقد أننا ارتكبنا بعض الأخطاء، إذ تركنا الأرجنتينيين يتحركون بحرية بين 16 و25 مترًا من المرمى، وسمحنا لهم بالتسديد من دون أي ضغط، وعلينا أن نستخلص الدروس من ذلك».

وستواجه الجزائر الأردن ثم النمسا في المجموعة العاشرة.