سكالوني: لا أستطيع وصف ميسي

أثنى ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، على المستوى المبهر الذي ظهر به النجم الأسطوري ليونيل ميسي خلال لقاء راقصي التانجو أمام الجزائر في كأس العالم، الأربعاء .

واحتفل ميسي بخوضه المباراة رقم 200 في مسيرته مع منتخب بلاده، وكان على موعد مع صناعة التاريخ في كأس العالم، وذلك في بداية دفاع الفريق عن اللقب الذي أحرزوه قبل أربعة أعوام.

وأحرز ميسي ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال فوز منتخب الأرجنتين الكبير 3ـ0 على الجزائر، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال التي تجرى حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجَّل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساويًا مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا لكل منهما، متقدمَين بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الظاهرة البرازيلي رونالدو، وذلك قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وقال سكالوني: «لا أجد الكلمات لوصف ميسي إنه لاعب لا يصدق».

وأكد أنَّ المباراة الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة قائلًا: «لقد تعثرنا في كأس العالم الماضية أمام السعودية وكنّا بحاجة إلى بداية قوية الأربعاء».