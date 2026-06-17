ميسي: أعيش أفضل حالاتي

أكد لونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أنه يعيش أفضل حالاته في مشواره الكروي.

وقاد الأسطورة الأرجنتينية بلاده إلى انتصار كبير أمام الجزائر ضمن الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات للمونديال التي تجرى حاليًّا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجَّل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساويًا مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا لكل منهما.

وجاءت ثلاثية ميسي المذهلة بعد مرور 20 عامًا بالضبط على ظهوره الأول في كأس العالم ضد صربيا والجبل الأسود، حينما سجَّل في تلك المباراة أيضًا، بمرحلة المجموعات لنسخة مونديال ألمانيا عام 2006، ليصبح فخر روزاريو ثاني لاعب فقط يسجل في خمس نسخ من البطولة بعد غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح ميسي 39 عامًا، الذي يشارك في سادس نسخة له بالمونديال، أكبر لاعب سنًا يسجل «هاتريك» في تاريخ كأس العالم، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي.

وقال: «يسعدني جدًّا أنني عشت كل ما مررت به وما أعيشه الآن هو بمثابة تتويج لكل ذلك، وأنا سعيد للغاية وممتن لهذه المجموعة الرائعة وأستمتع بها كثيرًا».

وأضاف ميسي، بكأس العالم: «عندما أكون في أفضل حالاتي، فإنني أبذل قصارى جهدي والمباريات الأولى في كأس العالم صعبة دائمًا، ونرى أنَّ لا أحد يقدم أي تنازلات».