الأردن يتعثر بثلاثية النمسا

افتتح المنتخب الأردني الأول لكرة القدم مشاركته الأولى في كأس العالم بخسارة موجعة 1ـ3 أمام النمسا، الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة.

وبادر منتخب النمسا بالتسجيل عن طريق رومانو شميدت في الدقيقة 20، قبل أن يحرز علي علوان هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 50، مسجلًا أول هدف لمنتخب «النشامى» في ظهوره الأول بالمونديال.

وجاء الهدف الثاني للنمسا، التي تشارك للمرة الثامنة في المونديال والأولى منذ 28 عامًا، عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجَّل يزن العرب الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة 76 بالخطأ في مرمى فريقه، فيما أحرز ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، حصل منتخب النمسا على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب الأرجنتين «المتصدر»، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه 3ـ0 على الجزائر في الجولة ذاتها.

في المقابل، بقي المنتخب الأردني بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي الأردن مع نظيره الجزائري في مواجهة عربية خالصة بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين النمسا والأرجنتين.