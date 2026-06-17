علوان.. يدخل التاريخ عبر بوابة النمسا

نجح علي علوان، مهاجم المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، في تسجيل اسمه بتاريخ كرة القدم في بلاده بعدما أحرز أول أهداف للنشامى في كأس العالم.

وأحرز علوان هدفًا للمنتخب الأردني في شباك نظيره النمساوي في الدقيقة 50 من عمر المباراة، التي لعبت الأربعاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

وسدَّد علوان قذيفة من على يسار منطقة الجزاء، واضعًا الكرة في باطن القائم الأيسر قبل أن تسكن شباك ألكسندر شلاجر، حارس مرمى منتخب النمسا.

وحصل المهاجم الأردني على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويشارك المنتخب الأردني في كأس العالم للمرة الأولى، وأصبح عاشر منتخب عربي يشارك في المونديال، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1930 بأوروجواي.

وتبلغ قيمة علوان السوقية 800 ألف يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وشارك الموسم المنصرم مع فريق الكرامة العراقي قبل انتقاله فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي إلى السيلية القطري ولعب 11 في الدوري العراقي ومباراتين في الدوري القطري سجَّل في العراق خمسة أهداف وأسهم في صناعة هدف فيما لم يسجل أو يصنع في قطر.

وتقع الأردن في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين، حاملة اللقب، والجزائر والنمسا.