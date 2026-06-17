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خسارة النشامى

2026.06.17 | 11:07 am
تعرض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم في أولى مواجهاته في كأس العالم لخسارة موجعة 1ـ3 أمام النمسا، الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة. (وكالات)
خسارة النشامى

خسارة النشامى

خسارة النشامى

خسارة النشامى