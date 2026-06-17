خسارة النشامى

تعرض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم في أولى مواجهاته في كأس العالم لخسارة موجعة 1ـ3 أمام النمسا، الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة العاشرة. (وكالات)