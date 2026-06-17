موسمان.. الريال يوقع مع سيلفا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التوقيع مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب الوسط، بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية، الأربعاء.

وينضم الدولي البرتغالي إلى صفوف «النادي الملكي» في صفقة انتقال حر، بعدما أسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت تسعة أعوام مع مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي.

وخاض سيلفا 459 مباراة بقميص سيتي منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من موناكو من الدوري الفرنسي عام 2017، سجل خلالها 76 هدفًا.

وأحرز اللاعب البرتغالي 15 لقبًا كبيرًا مع سيتي، من بينها أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2021 و2024، إضافة إلى الثلاثية التاريخية، التي تضمنت الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلًا عن التتويج بجميع الألقاب المحلية الأربعة خلال موسم 2018ـ2019.