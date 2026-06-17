البطة ميرلين.. من شوارع مكسيكو إلى نجومية المونديال

شقت بطة أليفة تُدعى ميرلين، ترتدي قميصًا مصغرًا لمنتخب المكسيك وجوارب مخصصة للبط، طريقها إلى قلوب ​مشجعي كرة القدم، لتصبح تميمة غير رسمية وغير متوقعة لحملة البلاد في كأس العالم.

واشتعلت شهرة ميرلين خلال الاحتفالات التي أعقبت فوز المكسيك، المشاركة في استضافة البطولة «2ـ0» على جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم الأسبوع الماضي.

وبينما تجمعت الجماهير للاحتفال بأهداف المكسيك، تجولت البطة المتأنقة وسط ‌الحشود في ‌شارع ريفورما المزدحم بالعاصمة.

وسجل المارة ​هذا ‌المشهد ⁠غير ​المتوقع بهواتفهم ⁠المحمولة، وانتشرت اللقطات على الفور عبر الإنترنت، وطالبت الجماهير بأن تكون ميرلين التميمة الرسمية الجديدة للمكسيك في كأس العالم.

وقالت مالكتها كارلا جوميز، وهي بائعة متجولة: «نحترم الجميع بشدة، ونحترم تميمة مكسيكو سيتي، وهي حيوان السمندل، الأكسولوتل، بقدر احترامنا لتميمة نمر الجاجوار الخاصة بالاتحاد الدولي فيفا. ⁠بصراحة، لا نحب إثارة الجدل».

واعتقدت جوميز، ‌التي تبيع المشروبات عادة ‌في شوارع مكسيكو سيتي برفقة ابنها ​كريستيان وبطتها، أن لا أحد سيلاحظ وجودهم.

وقالت: «كان يومًا عاديًا بالنسبة لنا، ‌واعتقدنا أننا نمر دون أن يلتفت إلينا أحد، لأننا بالطبع لم نتوقع أبدًا أن تحقق ميرلين هذا القدر من الشهرة».

والآن، تتقبل جوميز بفخر دورها في النجومية الجديدة ‌التي حظيت بها البطة. ويوقف المشجعون العائلة بشكل متكرر لالتقاط صور سيلفي مع بطتهم، التي ⁠يمكن ⁠رؤيتها أيضًا وهي تسترخي في النوافير العامة.

وقالت جوميز: «أنا أم لميرلين، وأعد نفسي كذلك بالفعل. لقد كانت مفاجأة حقيقية بالنسبة لنا. إن كون ميرلين التميمة غير الرسمية لكأس العالم يجعلنا نشعر بسعادة غامرة حيال الأمر، والأهم من ذلك أن الناس يحبون بطتي».

وعلى خطى الأخطبوط الشهير بول، جربت ميرلين أخيرًا التنبؤ بنتائج المباريات باستخدام منقارها، حيث اختارت المكسيك على حساب كوريا الجنوبية عندما وُضع أمامها علما البلدين.

وتلتقي ​المكسيك مع كوريا ​الجنوبية، الخميس، في المجموعة الأولى قبل مواجهة التشيك في 24 يونيو.