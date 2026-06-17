«الرياضة» تقبل استقالة إدارة ضمك

قبلت وزارة الرياضة استقالة مجلس إدارة نادي ضمك، التي تم تقديمها في التاسع من يونيو الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية ستحدد، الأسبوع المقبل، موعد فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديدة للنادي الجنوبي.

وكانت الجمعية العمومية لنادي ضمك زكت المهندس خالد الشهراني رئيسًا لمجلس الإدارة في 30 أغسطس 2022، ولمدة أربعة مواسم، في قائمة ضمت سبعة أعضاء، وهم: ناصر الشهراني، وعلي آل مخاتم، وفاتن العسيري، ومحمد عريج، وصالح منقاش، وحسن القحطاني، وعوضة الأسمري. وتنتظر جماهير النادي الرئيس رقم 13 في تاريخ النادي، منذ تأسيسه.

وقدم مجلس إدارة النادي استقالته الرسمية في التاسع من الشهر الجاري، حرصًا منه على مصلحة النادي في تمكين مجلس إدارة منتخب ليباشر مهماته في وقت مبكر بالإعداد للموسم المقبل، وفق ما جاء في البيان الإعلامي، على أن تستكمل الإدارة التنفيذية الإجراءات النظامية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة طبقًا للأنظمة المعمول بها.

وكان «الرياضية» أكدت، وفق مصدر خاص في 9 يونيو، أن وزارة الرياضة تدرس قبول استقالة مجلس إدارة نادي ضمك، على ألا تعد الاستقالة نافذة أو مقبولة رسميًا قبل استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وأن أي مرشح يواجه قضايا أو ملاحظات نظامية عالقة لدى وزارة الرياضة لن يكون مؤهلًا للترشح، مشيرًا إلى أن تحديد إجراءات الانتخابات المقبلة في النادي لن يتم قبل استكمال جميع الإجراءات النظامية المرتبطة بالاستقالة والملفات القائمة.

وتأكد هبوط نادي ضمك رسميًا إلى مصاف أندية دوري يلو للدرجة الأولى، عقب الخسارة في الجولة الأخيرة من النصر 1ـ4 في 21 مايو الماضي.