قبل رونالدو.. نجوم شاركوا في كأس العالم مع منتخباتهم بعمر الـ 40

يستعد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يواجه خصمه منتخب الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، على ملعب إن آر جي بمدينة هيوستن الأمريكية.

ويدخل الدون البرتغالي تاريخ كرة القدم من جديد، إذ سيشارك في نسخة مونديال 2026 بعمر 41 عامًا و4 أشهر تقريبًا، ليوجد ضمن قائمة قصيرة من النجوم الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في كأس العالم بعد تجاوزهم الأربعين عامًا.

ودخل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، التاريخ في المونديال، حين شارك في التشكيلة الأساسية في مباراة ضد السعودية، بكأس العالم 2018، في سن الـ45 و161 يومًا، ليصبح اللاعب الأكبر في تاريخ المونديال، متجاوزًا فريد موندراجون.

وشارك عصام الحضري في مباراة مصر والسعودية فقط، حين استقبلت شباكه هدفين ليخسر منتخب مصر بنتيجة 1ـ2، ويودع الفراعنة منافسات كأس العالم من مرحلة المجموعات عام 2018.

ويستمر حراس المرمى في الظهور ضمن قوائم المونديال في عمر الأربعين، حيث يبرز اسم الكولومبي فريد موندراجون، حارس مرمى منتخب كولومبيا، بعمر 43 عامًا وثلاثة أيام، حين شارك أمام اليابان في مونديال 2014.

ولعب موندراجون خمس دقائق فقط في مباراة كولومبيا واليابان، بعد أن دخل بديلًا قبل نهاية اللقاء، الذي انتهى بفوز منتخب بلاده على ممثل آسيا بنتيجة 4ـ1.

وبعيدًا عن الحراس، دخل الكاميروني روجيه ميلا التاريخ أيضًا، حين شارك مع بلاده في كأس العالم 1994 بعمر 42 عامًا و39 يومًا، خلال مباراة روسيا ضد الكاميرون. وعلى الرغم من الخسارة بنتيجة 1ـ6، سجل ميلا هدف منتخب بلاده الوحيد في تلك المباراة.

وشارك بات جينينج، حارس مرمى منتخب أيرلندا الشمالية في بطولة كأس العالم 1986، بعمر 41 عامًا، حين خسر الفريق أمام البرازيل بنتيجة 0ـ3، كما وجد بيتر شيلتون، حارس مرمى منتخب إنجلترا، في نهائيات كأس العالم 1990، بعمر 40 عامًا و292 يومًا، حين خسر فريقه أمام إيطاليا بنتيجة 1ـ2.

ولعب الحارس الإيطالي دينو زوف مع الأزوري بعمر 40 عامًا و133 يومًا، خلال مونديال 1982، حين قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم، بعد الفوز في النهائي على ألمانيا الغربية بنتيجة 3ـ1.

يذكر أن حارس عربي آخر وجد في القائمة أيضًا، وهو التونسي علي بومنجيل، الذي شارك مع منتخب بلاده تونس في مونديال 2006، بعمر 40 عامًا و71 يومًا، حين خسر منتخب تونس أمام أوكرانيا بنتيجة 0ـ1.