بيتزي لـ«الرياضية»: الأخضر أقنعني أمام الأوروجواي

وصف الإسباني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي سابقًا، مواجهة الصقور الأولى في بطولة كأس العالم 2026 أمام الأوروجواي، بالجيدة، عادًّا أن الأخضر ظهر بصورة منظمة ومميزة على المستويين الفني والتكتيكي.

وقال المدرب الإسباني خلال حديثه لـ«الرياضية»، «كنت سعيدًا جدًا بالنتيجة، ليس فقط لأنها جاءت أمام منافس قوي، بل أيضًا لأنها عكست شخصية المنتخب وقدرته على مجاراة المنتخبات الكبيرة في مثل هذه البطولات».

وأضاف بيتزي: «أوروجواي منتخب يملك تاريخًا كبيرًا وخبرة واسعة في كأس العالم، ومواجهته ليست سهلة على أي فريق، لذلك فإن الخروج بنتيجة إيجابية أمامه يُعد أمرًا مهمًا ويمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة»، معبرًا عن إعجابه بالروح القتالية والانضباط داخل الملعب، إضافة إلى الثقة التي ظهر بها اللاعبون طوال اللقاء.

وختم المدرب السابق للمنتخب السعودي حديثه بأمنيته عبور الصقور إلى الأدوار المقبلة في البطولة، وتقديم مستويات قوية، وتحقيق النتائج التي تسعد الجماهير.