بعد مباراة الجزائر.. أرقام قياسية تفوق بها ميسي على رونالدو

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين لتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 3ـ0، ضمن افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس العالم 2026، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وحقق ميسي أكثر من رقم قياسي في آن واحد، بعد تألقه اللافت أمام محاربي الصحراء، كما كسر بعض أرقام غريمه التاريخي ومنافسه اللدود كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على مستوى المباريات الدولية.

وأصبح ليونيل ميسي أكبر اللاعبين الذين يسجلون «هاتريك» في تاريخ بطولة كأس العالم، بعمر 38 عامًا و357 يومًا، ليتفوق على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كان يحمل الرقم القياسي السابق، عندما سجل «هاتريك» ضد إسبانيا في مونديال روسيا 2018 بعمر 33 عامًا و130 يومًا.

ولم تكن فقط هذه الأرقام التي تفوق فيها ميسي على رونالدو، إذ أصبح ميسي متفوقًا على مستوى المساهمات التهديفية الدولية أمام غريمه، فيما يخص عدد الأهداف والصناعات، بـ181 مساهمة، بتسجيله 120 هدفًا وصناعته 61 هدفًا، فيما أسهم رونالدو بـ180 هدفًا على المستوى الدولي، من خلال تسجيل 143 هدفًا وصناعة 37 في المقابل.

وواصل ميسي كسر الأرقام القياسية لرونالدو، منفردًا بعدد أكبر من الثلاثيات «الهاتريك» على الصعيد الدولي، بعد تسجيله «الهاتريك» في 11 مباراة مختلفة، بينما سجل البرتغالي «الهاتريك» في 10 مباريات دولية سابقة.

فيما تفوق ميسي على رونالدو في أطول فترة زمنية بين أول وآخر هدف في كأس العالم، إذ امتدت مسيرته التهديفية من عام 2006 أمام صربيا إلى 2026 أمام الجزائر، بفارق زمني بلغ 20 عامًا، بعدد أيام يصل إلى 7306 أيام، ليؤكد تألقه على مدار 20 عامًا بقميص منتخب الأرجنتين، بينما تبلغ المدة الزمنية بين أول وآخر أهداف رونالدو في المونديال نحو 6004 أيام.

وحسبما ذكره حساب «ميستر تشيب» المختص بالإحصاءات، بات ميسي ثالث أكبر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المونديال، بعمر 38 عامًا و357 يومًا، بعدما تخطى رقم رونالدو بعمر 37 عامًا و292 يومًا.

هذا وعادل ميسي رقم رونالدو بالتسجيل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم، إذ سجل الأرجنتيني في نسخ 2006، 2014، 2018، 2022، و2026، فيما لم يسجل أي هدف في نسخة 2010، بينما سجل البرتغالي في خمس نسخ سابقة.

يذكر أن رونالدو بإمكانه أيضًا كسر رقم استثنائي لميسي، في حال تسجيله في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، حيث سيسجل حينها في ست نسخ لبطولة كأس العالم، وهو الرقم الذي لم يحققه ميسي أبدًا، إذ اكتفى بالتسجيل في خمس نسخ سابقة فقط.