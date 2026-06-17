الإصابة تبعد فان آرت عن سباق فرنسا
أعلن فريق فيسما ليس آبايك، الأربعاء، أن المتسابق البلجيكي فاوت فان آرت سيغيب عن سباق فرنسا للدراجات هذا العام، بسبب إصابة في المرفق تعرض لها خلال مشاركته في سباق أوفيرني.
وقال مارك ريف، المسؤول بالفريق في بيان: «يعد فاوت أحد أهم متسابقينا، وكنا بالطبع نتمنى مشاركته معنا عند انطلاق سباق فرنسا». وأضاف: «بحثنا جميع الخيارات خلال الأيام الماضية، لكن تبقى صحته في المقام الأول».
وكان من المقرر أن يكون المتسابق، البالغ من العمر 31 عامًا، والمتوج بسباق باريس ـ روبيه في أبريل الماضي، أحد العناصر الأساسية بتشكيلة الفريق الهولندي المشاركة في سباق فرنسا.
وتعرض فان آرت لحادث أثناء التدريب في سباق أوفيرني، واضطر إلى الانسحاب من السباق بعد إصابته بجرح في مرفقه، ما استدعى بقاءه في المستشفى لليلة واحدة.
وحقق المتسابق الفرنسي عشرة انتصارات في مراحل سباق فرنسا خلال سبع مشاركات.