الإصابة تبعد فان آرت عن سباق فرنسا

أعلن فريق فيسما ليس آبايك، الأربعاء، أن المتسابق البلجيكي فاوت فان ​آرت سيغيب عن سباق فرنسا للدراجات هذا العام، بسبب إصابة في المرفق تعرض لها خلال مشاركته في سباق أوفيرني.

وقال مارك ‌ريف، المسؤول بالفريق في بيان: «يعد فاوت أحد أهم ‌متسابقينا، وكنا بالطبع نتمنى مشاركته معنا عند انطلاق سباق فرنسا». وأضاف: «بحثنا جميع الخيارات خلال الأيام الماضية، لكن تبقى صحته في المقام ‌الأول».

وكان من المقرر أن يكون المتسابق، البالغ من العمر 31 عامًا، والمتوج بسباق باريس ـ روبيه في أبريل الماضي، ‌أحد العناصر الأساسية بتشكيلة ‌الفريق ⁠الهولندي ​المشاركة في ⁠سباق فرنسا.

وتعرض فان آرت لحادث أثناء التدريب في سباق أوفيرني، واضطر إلى الانسحاب من السباق بعد إصابته بجرح في مرفقه، ما استدعى ⁠بقاءه في المستشفى لليلة ‌واحدة.

وحقق المتسابق الفرنسي عشرة انتصارات في مراحل سباق فرنسا ⁠خلال ⁠سبع مشاركات.