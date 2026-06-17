عطل يحبط مشجعي «المانشافت»

أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية «أديداس» الثلاثاء، نفاد بعض قمصان لاعبي المنتخب الألماني الأول لكرة القدم المشارك في كأس العالم 2026، بسبب الإقبال الجماهيري على شرائها.

وأوضح متحدث باسم الشركة أن الطلب المرتفع على قمصان اللاعبين «دينيز» أونداف و«كاي» هافيرتس و«ألكسندر» بافلوفيتش، أدى إلى نفاد مؤقت لحرف V من مخزون الطباعة، مشيرًا إلى أن النقص تمت معالجته بسرعة.

وأكد المتحدث أن قمصان المنتخب الألماني الملقب بـ «دي مانشافت» ستعود متاحة للطلب عبر الإنترنت في وقت قريب جدًا.

وحسبما لاحظته وكالة فرانس برس، فقد استؤنفت عملية طلب القمصان المطبوعة بأسماء أونداف وهافيرتس وبافلوفيتش، بشكل طبيعي بحلول منتصف النهار.

وتُعد أديداس المورّد الرسمي لقمصان 14 منتخبًا من أصل 48 مشاركًا في كأس العالم، من بينها ألمانيا، في مشاركتها الأخيرة قبل انتقال عقد الرعاية إلى منافستها نايكي.