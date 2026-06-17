توقف 422 يوما.. المعيوف يدرس عروضا احترافية

يدرس عبد الله المعيوف، الحارس الدولي السابق، عدة عروض احترافية، تمهيدًا لاختيار واحد منها، لتمثيله مع بداية الموسم الرياضي الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعيوف «39 عامًا» دخل في مرحلة إعداد خاصة، بأحد المراكز الرياضية في العاصمة الرياض، خلال فترة الصيف الجارية، لرفع الجانب اللياقي، وإعادة حساسيته على الكرة، قبل التوقيع مع أحد الأندية.

وابتعد المعيوف عن ملامسة الكرة، الموسم الماضي، بعد أن خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي الشباب، وكان آخر ظهور له داخل المستطيل الأخضر أمام فريقه السابق الهلال قبل 422 يومًا، وتحديدًا في 21 أبريل 2025، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2ـ2 ضمن الجولة 29 من دوري روشن السعودي.

وتدرج المعيوف في الفئات السنية في نادي الهلال، قبل وصوله إلى الفريق الأول، إذ لعب للنادي العاصمي 238 مباراة، وكانت مواجهة فريقه أمام الأنصار موسم 2004 أول ظهور بالقميص الأزرق، بعدها خاض تجربة احترافية مع الأهلي ودافع عن شعاره في 139 مباراة، قبل العودة من جديد لناديه الأصلي الهلال موسم 2017.

وفي 2023، قرر خوض تجربة احترافية ثالثة مع الاتحاد، وشارك برفقته في 27 مباراة، وفي الموسم قبل الماضي وقع مع الشباب، ولعب بجانبه 17 مباراة، قبل أن يتوقف عن ممارسة الكرة موسمًا كاملًا.

وحقق المعيوف لقب الدوري السعودي للمحترفين سبع مرات، منها ست مع الهلال، وواحدة مع الأهلي، وكأس الملك ثلاث مرات مع الهلال، ومرتين مع الأهلي، ولقب كأس السوبر مرتين مع الأزرق، وكأس آسيا مرتين مع الهلال، وكأس ولي العهد مرتين مع الأهلي وواحدة مع الهلال، ونال جائزة أفضل حارس في السعودية موسم 2016ـ2017.

ويملك المعيوف 11 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، منها مواجهة وحيدة في نهائيات كأس العالم أمام روسيا 2018.