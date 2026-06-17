انخفاض البصمة الكربونية في «فورمولا 1»

أعلنت بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، الأربعاء، أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 35 في المئة ببصمتها ​الكربونية العام الماضي، مقارنة بخط الأساس لعام 2018، وأنها لا تزال على المسار الصحيح للوفاء بالتزامها بأن تصبح خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

وأظهر التقرير السنوي لعام 2025 انخفاضًا بنسبة 12 في المئة بالبصمة الكربونية مقارنة بعام 2024، وبنسبة 27 ‌في المئة بانبعاثات ‌السفر منذ عام 2017، ​مع ‌استثمار ⁠الفرق ​في وقود ⁠الطيران المستدام، واستخدام فورمولا 1 لعمليات البث عن بعد.

وقالت في بيان: «أدى الالتزام المشترك بين مختلف الرياضات بخفض انبعاثات الكربون إلى إزالة نحو 80 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون من عمليات فورمولا 1 منذ ⁠عام 2018».

وأضافت: «هذا يعادل طيران شخص واحد لمسافة تزيد ‌على 500 مليون كيلومتر، أو إكمال ​أكثر من 100 ‌ألف رحلة ركاب في اتجاه واحد عبر المحيط ‌الأطلسي من لندن إلى نيويورك».