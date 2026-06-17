الجاسم يقود البرتغال والكونغو

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الـ11 المقررة يوم 17 يونيو على ملعب هيوستن، إلى طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم، بمساعدة طالب المري مساعدًا أول، وسعود أحمد مساعدًا ثانيًا.

كما تم تعيين الجنوب إفريقي أبونجيل توم حكمًا رابعًا، فيما سيكون مواطنه زاخيلي سيويلا حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويملك الجاسم سجلًا حافلًا في إدارة المباريات الكبرى، حيث يُعد من أبرز الحكام الآسيويين خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي عزز من وجوده على المستوى العالمي بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية تواليًا بعد كأس العالم 2022، ومعه سعود أحمد، بينما هذه المشاركة الثالثة لطالب سالم، بعد مونديال روسيا 2018.