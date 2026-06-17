البرتغال تدشن رحلة المونديال أمام الكونغو

يدشن منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، رحلة الفوز بلقب كأس العالم، حين يواجه عند الـ 08:00 من مساء الأربعاء نظيره الكونغو الديمقراطية، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى منذ 52 عامًا، ضمن منافسات المجموعة 11، في هيوستن.

ويسعى رونالدو «41 ‌عامًا»، للفوز ‌بواحد من الألقاب الكبرى، التي عاندته خلال مسيرته ‌الحافلة.

وخرجت ⁠البرتغال من دور ⁠الثمانية على يد منتخب إفريقي آخر، هو المغرب، في نهائيات 2022، في حين كانت أفضل نتيجة حققتها المركز الثالث عام 1966.

وخسر البرتغال مرتين فقط في آخر 15 مباراة خاضها في دور المجموعات بكأس العالم، لكن إحداهما كانت أمام كوريا الجنوبية عام 2022.

في حين سبق أن لعبت الكونغو، تحت اسم زائير عندما شاركت في كأس العالم 1974، لكنها خسرت جميع مبارياتها الثلاث، واستقبلت 14 هدفًا دون أن تسجل أي هدف.

وتعطلت استعدادات الكونغو للبطولة بسبب تفشي فيروس إيبولا في بلادهم، إذ ينافس معظم لاعبيه في أوروبا، ولا يلعب أي منهم في الأندية المحلية، لكنهم خضعوا للإقامة لمدة 21 يومًا بمعسكر خارجي في بلجيكا وإسبانيا قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، حظي المنتخب الإفريقي باستقبال حار في هيوستن، وبدا مسترخيًا وجاهزًا للبطولة، على الرغم من تعادله سلبًا مع الدنمارك، وخسارته 2ـ1 أمام تشيلي تجريبيًا.

وتضم إلى جانبيهما، منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، اللذين يلعبان عند الـ 05:00 من فجر الخميس.