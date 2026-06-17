بـ50 دولارا.. الحافلات تنقل الإنجليز إلى دالاس

تستقل بعض الجماهير الإنجليزية الحافلات من مدينة أوستن إلى دالاس، لدعم ومؤازرة منتخبها الأول لكرة القدم، حينما يلتقي أمام كرواتيا عند الـ 11:00 من مساء الأربعاء، على الملعب الرئيس للمدينة.

وتستغرق الرحلة عبر الحافلة نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، إذ حرصت الجماهير على المغادرة من أوستن، قبل موعد المباراة بست ساعات كاملة.

وتبلغ تكلفة الرحلة التقديرية، عبر الحافلة، نحو 50 دولارًا، أي ما يعادل 190 ريالًا سعوديًا، ويصل عدد الركاب في الحافلة الواحدة إلى نحو 20 راكبًا، حضروا من بلادهم، تحديدًا من مدينة بيرمنجهام وضواحيها، مرتدين قمصان الأسطورة ديفيد بيكهام، الذي سبق أن شارك في ثلاثة نهائيات لكأس العالم، مواسم 1998 و2002 و2006.

وحرصت بعض الجماهير، الذين تعذر حصولهم على تذاكر المباراة، إلى المغادرة بالحافلة، بهدف حضور التجمعات الخاصة لجماهيرهم في المدينة القاطنة بولاية تكساس.

وتتفاءل الجماهير الإنجليزية الموجودة في منطقة مورنينج بيرد بمدينة أوستن بالراحلة البرية، على أمل أن يكتب التاريخ النجمة الثانية لـ«الأسود الثلاثة» في الأراضي الأمريكية.

ويعلق المشجعون الإنجليز آمالهم على النجم هاري كين، هداف المنتخب التاريخي، إذ يؤكد الغالبية أنه أفضل مهاجم مر في تاريخ المنتخب الإنجليزي.